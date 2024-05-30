Садальский о Заворотнюк: «Прожила рай как актриса, но ад как человек»

Станислав Садальский: Заворотнюк прожила рай как актриса, но ад как человек

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Актер очень уважал стойкость коллеги.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский специально для 5-tv.ru рассказал, какой запомнил ушедшую из жизни после продолжительной болезни актрису Анастасию Завороотнюк. По его словам, она была стойким и мужественным человеком.

«Я выражаю огромное уважение Петру Чернышеву — ее супругу. Конечно, он удивительный человек. И Настя — ее мужество», — сказал Садальский.

Артист признался, что сам предлагал ей помощь, но та отказывалась. По его словам, Заворотнюк его поблагодарила за участие.

Артист рассказал, что Заворотнюк ни с кем из коллег эти годы связь не поддерживала, свое заболевание ни с кем не обсуждала.

«Она райскую жизнь прожила как актриса, но адскую как человек. Что она перенесла…», — сказал артист.

Как отметил Станислав Садальский, они с Анастасией много раз встречались на съемочных площадках. Снимались вместе в кино и сериалах.

«В „Няне“ (сериал „Моя прекрасная няня“, — прим. ред.) снимались, это был фейерверк. С ней была удивительная легкость», — поделился Станислав Садальский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк.