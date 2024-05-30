Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция

Фото, видео: Кадр из сериала «Слово пацана», 2023 г.; 5-tv.ru

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Целью проекта стала помощь родителям и подросткам, которые столкнулись со сложными ситуациями.

Проходит церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента. Как стало известно, проект Национальной медиагруппы (НМГ) «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция.

Проект запустили создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем приняли участие психологи, некоммерческие организации, которые занимаются помощью подросткам, Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru.

Целью проекта стала помощь родителям и детям, которые переживают сложный этап взросления. Эксперты дали рекомендации для ребят и взрослых на примерах, которые могут произойти в жизни.

На сайте социального проекта можно не только узнать, как помочь ребенку, но и, при необходимости, получить помощь профессионалов. Там указаны телефоны горячих линий и служб помощи. Также можно подать обращение, заполнив специальную форму.

Награду создателям проекта глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.