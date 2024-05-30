Правительство Словении признало Палестину независимой страной

Фото: www.globallookpress.com / Neil Milton

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Как это может отразиться на конфликте на ближнем Востоке?

Правительство Словении приняло решение признать Палестину независимым государством. Об этом информирует Министерство иностранных дел Словении. Соответствующее решение уже представлено Национальному собранию страны.

«Сегодня правительство Словении приняло решение о признании независимости и суверенитета Палестины», — передает МИД страны в аккаунте социальных сетей.

Подтверждение суверенитета Палестины подчеркивает важную роль словенской стороны в Совете Безопасности ООН как гаранта мира, а также подтверждает позицию, что решение конфликта на Ближнем Востоке можно достичь путем признания независимости Палестины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали признание Палестины независимым государством. По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжает последовательную и транспарентную позицию СССР в этой области.