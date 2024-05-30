Минфин заявил о повышении пенсий военным

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Выплаты проиндексируют на 5,1%.

Пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1% вместо 4,5% с 1 октября 2024 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время заседания правительства, его слова приводит пресс-служба исполнительного органа власти в Telegram-канале.

«Увеличение пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 5,1%», — указывается в публикации.

Согласно его информации, ранее кабинет министров планировал индексировать военные пенсии на 4,5%, но, в связи, с уточненным прогнозом инфляции повысил ставки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, который уточняет права супругов погибших участников специальной военной операции (СВО) на получение пенсий. Потерявшая кормильца семья с детьми будет получать две пенсии одновременно — выплаты положены супруге и ребенку погибшего солдата.