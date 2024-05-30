Собянин раскрыл тематику третьей выставки «ПРОреставрацию»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов.

В конце года в столице пройдет третья профессиональная выставка «ПРОреставрацию», которая объединит профессионалов реставрационной отрасли. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Основной темой выставки станет импортозамещение в сфере реставрационных материалов и технологий, отметил мэр Москвы.

На выставке будут демонстрироваться отечественные решения и методики реставрационной работы, пройдут профессиональные обсуждения вопросов и проблем реставрации объектов культурного наследия. Деловая программа выставки включит в себя панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от наиболее авторитетных профессионалов отрасли.

«Для гостей организуют свыше 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами — студентами профильных образовательных учреждений из разных регионов России — пройдут соревнования», — сообщил Сергей Собянин.