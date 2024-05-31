«Это должно случиться»: Ирина Безрукова рассекретила подробности личной жизни

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Актриса верит в любовь даже несмотря на былые трудности в жизни.

Актриса Ирина Безрукова прямо намекнула, что сейчас ее сердце свободно. Но это вовсе не значит, что артистка готова выйти за первого встречного. Она очень избирательна, 59-летняя бывшая жена Сергея Безрукова точно знает, чего хочет. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на пресс-конференции фестиваля «КиноБраво».

«Вы знаете оно (сердце — Прим. ред.) открыто, но я так устроена, что я не из тех людей, которые мозгом выбирают людей или, потому что надо быть с кем-то. Это не про меня. Это должно случится. Своего человека нужно дождаться, но это не значит, что все пропало», — призналась знаменитость.

Актриса уверяет, что жизнь прекрасна и в ней очень много интересного. Для состоявшихся женщин любовь — это дополнительное счастье, которое лишь украшает и без того гармоничную жизнь.

Отношения должны приносить радость. Совершенно точно, по мнению Безруковой, жизнь после сорока существует, как и чувства.

Бывшую жену Безрукова одиночество не тяготит. Тем более, что большинство мужчин не хотят серьезных отношений, а на таких и время тратить не стоит, призналась звезда.

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