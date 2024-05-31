Яркая карьера и старость в бреду: как сложилась судьба звезды «Полосатого рейса» Назаровой

Фото: © РИА Новости / Панярский

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От какого страха страдала последние годы жизни Маргарита Назарова?

Яркую артистку Маргариту Назарову советская публика знала по роли буфетчицы Марины в знаменитом фильме «Полосатый рейс». Ее героиня так умело и ловко обходилась с тиграми на съемочной площадке, что никто не смог остаться равнодушным к таланту, на первый взгляд, хрупкой женщины.

Вместе с тем мало кто знал, что Назарова с самого детства проживала череду тяжелейших испытаний. Судьба наградила артистку не только уникальным талантом и яркой внешностью, но и невероятно сильным характером, благодаря которому она справилась почти со всеми жизненными препятствиями.

Оказалась в кабаре

Будущая дрессировщица тигров появилась на свет в городе Детское Село, ныне именуемым Пушкин, 26 ноября 1926 года. Вскоре, из-за начала Великой Отечественной войны, семья девочки переехала в Латвию, город Даугавпилс.

В детстве маленькой Маргарите пришлось пережить множество стрессов, один из самых тяжелых — интернирование в фашистскую германию, где ей пришлось работать прислугой в доме богатых немцев. Там же ее устроили в местное кабаре, где она танцевала до окончания войны. Хозяин дома оценил, как хорошо Маргарита двигается. И, к сожалению, выбора у нее не было — днем девушка работала в его доме, а затем шла в кабаре.

В один из таких вечеров Маргарита услышала в помещении стрельбу и русский разговор.

«Ребята, я — русская!», — крикнула в тот момент Назарова.

Воссоединение с семьей

Летом 1945 года девушка вернулась в Даугавпилс. Ее огромным счастьем было обнаружить, что ее сестры и мать живы и здоровы, хотя о ее отце семья так и не получила никаких новостей — известно лишь, что он ушел на фронт защищать Родину.

В то время в стране было голодное время, и чтобы обеспечить своих близких Маргарита пошла на работу в кордебалете в местном театре. Ее уже тогда называли «отчаянная балерина» из-за ее необычной смелости. Она была восхищением для всех своей необычной храбростью, например, бросаясь в воду с вышки, даже не умея особо плавать.

Примкнула к цирку

Однако, работа в кордебалете — далеко не самая желаемая судьба для девушки. В поисках лучшей жизни Маргарита присоединилась к коллективу «Цирк на сцене» и стала исполнять акробатические номера. Это было только началом ее удивительного пути.

Тогда в СССР прибыл эфиопский император Хайле Селассие с официальным визитом. В рамках культурной программы своей поездки он с Никитой Хрущевым посетил цирк, где работала Маргарита. Поговаривают, что тогда иностранный зритель пришел в восторг от выступления Назаровой.

«Какая героическая женщина есть у нас в Союзе! А кино про нее до сих пор не сняли», — заявил тогда Никита Хрущев.

Маргарита Петровна была страстным поклонником кино и всегда старалась не упустить ни одну возможность окунуться в этот удивительный мир. В 1953 году она впервые испытала свои силы на киносъемках, приняв участие в массовке фильма «Случай в тайге». Именно на этой съемочной площадке судьба привела ее к человеку, который стал главным в ее жизни — дрессировщику тигров по имени Константин Константиновский.

«Что это вы вдруг на мотоцикл пересели? Животных бросили? А я вот хотел с вами вместе поработать. Мне нужна артистка-дрессировщица», — так познакомился с артисткой ее будущий муж.

Константиновский стал опорой Маргариты Назаровой по сцене и по жизни. Женщина всегда чувствовала поддержку и любовь избранника. Стоит отметить, что Константиновский сделал все, чтобы на сцене звездой стала именно Назарова, а не он сам.

«Изящная женщина в поблескивающем костюме входит в клетку и щелкает бичом. Ей навстречу медленно, один за другим, мягко ступая большими лапами, пробираются тигры… Опасно? Конечно. Но женщина не страшится зверей», — писали после выступлений про Назарову.

Однако, и в этой, на первый взгляд, красивой истории, были свои неурядицы. Поговаривали, что Константиновский был страшным ревнивцем. У них было множество скандалов и споров, а в какой-то момент мужчина и вовсе сильно обозлился на Назарову.

Он несколько раз попытался уйти от нее, но все равно возвращался назад. Сейчас такую модель отношений назвали бы нездоровой.

Пара воспитывала сына Алексея, который, когда вырос, решил пойти по стопам родителей и тоже посвятить свою карьеру цирку.

Когда в 1972 году он скончался, артистка потеряла былую уверенность и внимательность на сцене. Однажды в Пензе она повернулась спиной к новому тигру, и хищник напал на дрессировщицу. После этого ей было запрещено продолжать выступать.

Последние годы

После утраты мужа артистка столкнулась с депрессией. Некоторое время она избегала общения с окружающими и прекратила работу, затем начала преследовать своих бывших коллег и высказывать им нелепости.

У Назаровой развилась мания преследования, она часто обвиняла коллег в сотрудничестве с КГБ, слежке и доносах. Ходили слухи, что ее вылечили в психиатрической клинике, и это помогло ей избавиться от подозрений.

Последние двадцать лет своей жизни Маргарита Петровна провела в одиночестве в своей квартире в Нижнем Новгороде, практически не выходя из нее и не принимая никого в гости. Ее психическое состояние было настолько нарушено, что она отказывалась даже пускать в дом своего сына, который старался устроить свой график так, чтобы навестить мать.

Маргарита Назарова умерла 26 октября 2006 года в Нижнем Новгороде. Ее нашли в квартире на третий день после сердечного приступа. Знаменитой артистке было 79 лет.

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