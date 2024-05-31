Легенды русского рока: группа «Пикник» готовится к концерту в Москве

Фото, видео: Роман Пименов / ТАСС; 5-tv.ru

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На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новом формате.

Слияние классики и рока откроет это лето в Москве — уже 1 июня в столице состоится концерт группы «Пикник». Фанатам обещают особенную программу: легендарные хиты музыканты исполнят вместе с симфоническим оркестром.

Гостей ожидают и сюрпризы. На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новой форме.

Ранее концерт «Пикника» состоялся в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге. Это стало значимым событием. На мероприятие приехали многие из тех, кто не попал на злополучный концерт в подмосковном Крокус Сити Холле, когда террористы открыли огонь прямо перед началом выступления группы.