Легенды русского рока: группа «Пикник» готовится к концерту в Москве
Концерт группы «Пикник» пройдет 1 июня в Москве
Фото, видео: Роман Пименов / ТАСС; 5-tv.ru
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На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новом формате.
Слияние классики и рока откроет это лето в Москве — уже 1 июня в столице состоится концерт группы «Пикник». Фанатам обещают особенную программу: легендарные хиты музыканты исполнят вместе с симфоническим оркестром.
Гостей ожидают и сюрпризы. На сцене прозвучат узнаваемые песни, но в новой форме.
Ранее концерт «Пикника» состоялся в БКЗ «Октябрьский» в Санк-Петербурге. Это стало значимым событием. На мероприятие приехали многие из тех, кто не попал на злополучный концерт в подмосковном Крокус Сити Холле, когда террористы открыли огонь прямо перед началом выступления группы.