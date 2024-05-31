Никакой бурной активности: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 июня

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 3 по 9 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя не годится для бурной активности — единственный день, который может поддержать крупные мероприятия — это пятница. Постарайтесь решить все финансовые вопросы до воскресенья — в этот день будет звезда без богатства. Остальные дни больше подойдут для рутинных дел.

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Понедельник, 3 июня 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Собаки

День с нестабильными и неуправляемыми энергиями, вполне можно назвать его днем вверх дном. Дела могут получаться не с первого раза, в финансовых вопросах могут возникать ошибки и неприятности, возможны травмы ног.

По классическим текстам, годится только для отдыха.

Совет дня: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Вторник, 4 июня 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Свиньи

День пустоты и разрушения, не подойдет для важных мероприятий. Они по-просту не смогут получить поддержку от штормовых энергий этого дня.

Совет дня: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Среда, 5 июня 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Крысы

С этого дня начинается новый месяц китайского календаря, месяц стальной лошади. И первый же день нового месяца оказывается штормовым, и подходит только для спокойных дел.

Открытие нового завода, запуск ракеты в космос, глобальные решения лучше в такой день не принимать. Гораздо лучше отдохнуть.

Совет дня: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Четверг, 6 июня 2024 года

5-tv.ru

День Золотистого Быка

Не годится ни для чего важного. Тем не менее, он хорошо подойдет для работы с документми, презентаций, поездки по живописным и красивым местам, походов в ресторан.

Если столкнетесь с трудностями — вероятнее всего, все закончится хорошо.

Совет дня: возможны опасности. Освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Пятница, 7 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водного Тигра

Прекрасный день для большинства дел, кроме дел связанных со здоровьем. Сюда прилетает звезда болезней, поэтому с врачами будьте внимательнее.

Для всего остального этот день будет очень хорош — любые переговоры и связи с людьми пройдут хорошо, перелеты, переезды, подписания документов, деловая активность, все пройдет успешно в это день.

Совет дня: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Суббота, 8 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водного Кролика

День со звездой пустоты, поэтому годится в основном только для рутины. В такой день хорошо начинать обучение, собирать долги, решать финансовые вопросы, подписывать документы.

Однако следует быть внимательнее при общении с людьми — энергии дня привлекают сплетни и пересуды, и будьте бдительны при взаимодействии с крупными или ответственными суммами денег из-за звезды вора на воде, которая очень способствует финансовым потерям.

Совет дня: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

Воскресенье, 9 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного Дракона

Энергии дня дублируют энергии года — как правило, такие дни нельзя назвать удачными. Особенно если в вашей карте есть собака — вы родились в год собаки или в месяц собаки (октябрь) — в этом случае у вас могут быть эпизоды турбулентности в этот день.

Кроме того, это день без богатства — постарайтесь решить все свои финансовые вопросы в любой другой день, поскольку такой день дает искажения и ошибки в любых денежных операциях.

Совет дня: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю; тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

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