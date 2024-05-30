Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.

К примеру, генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву вручен Орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Орден Мужества, экс-министра энергетики Шульгинова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Также награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени бывший министр спорта Матыцин, а звезду Героя труда получила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.