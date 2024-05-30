В Волгограде стартовали первые в России патриотические сборы «Время героев»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Открытие состоялось накануне Дня защиты детей. В лагерь приехали 650 ребят, интересующихся военно-прикладными дисциплинами.

Первые в России военно-патриотические сборы «Время героев» центра «ВОИН» начали работу в Волгограде. Торжественное открытие мероприятия состоялось на территории авиационно-спортивного клуба «Юный Ястреб» им. А. М. Числова, созданный по инициативе губернатора Волгоградской области, героя РФ Андрея Бочарова.

Патриотические сборы «Время героев» — это профильные смены в летнем лагере для ребят, интересующихся военно-прикладными дисциплинами. Смена продлится 21 день. Сегодня, накануне Дня защита детей в Волгограде к занятиям приступили 650 курсантов в возрасте от 14 до 17 лет. Причем они приехали на сборы не только из Волгограда, но также и из прифронтового Белгорода, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Сегодня совместно с военно-спортивным патриотическим центром „ВОИН“ мы собрали первые смены, в которых участвуют дети и молодежь нашей страны. В том числе дети и молодежь Донбасса и Новороссии. И очень важно, что занятия здесь, непосредственно в нашем центре „Авангард“, проводят в том числе участники специальной военной операции», — рассказал Бочаров.

Каждое утро дети и подростки будут поднимать флаг и исполнять гимн России, после чего они пойдут на занятия.

Опытные инструкторы центра познакомят участников смен с азами инженерной, огневой и тактической подготовки, организации связи. Ребята также смогут изучить различные виды вооружения, освоить управление БПЛА и научиться оказывать первую помощь пострадавшим.

Как отметил председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы Виктор Водолацкий, все помещения и классы были осмотрены. Курсанты находятся в лагере уже несколько дней, они довольны и очень благодарны создателям центра. Водолацкий также добавил, что филиалы «ВОИНА» открыты сегодня в 21 субъекте России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник СВО Федор Садовников оценил развитие чувства патриотизма в России. По его словам, сегодня прилагаются колоссальные усилия для того, чтобы «наверстать упущенное» и воспитать настоящих патриотов.