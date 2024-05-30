«Наша большая семья»: Путин пообещал, что новые регионы РФ встанут на ноги

Путин на встрече с семьей из ДНР: в конечном итоге все встанет на свои места

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

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Глава государства оценил, как поменялся Мариуполь и выразил надежду, что аналогичные вещи произойдут во всей Донецкой Народной Республике.

Президент России Владимир Путин не назвал сроки завершения спецоперации, но выразил уверенность, что в результате все встанет на свои места. Об этом он заявил в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«В конечном итоге все встанет на свои места», — сказал он, беседуя с семьей из Донецка.

Кроме того, Путин заявил, что новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги.

«И Донецк, Донецкая Республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», — сказал он.

Президент в том числе оценил, как развивается Мариуполь ДНР. Там появляется новый транспорт, меняются внешний облик города, а также системы здравоохранения и образования.

Путин выразил надежду, что аналогичная ситуация будет происходить и в большем масштабе, то есть во всей Донецкой Народной Республике.

Вместе с тем Путин заявил, что не сомневается в изменении ситуации в Донбассе и Новороссии. В частности, он уверен: условия жизни людей в этих регионах улучшаться и появится стабильность.

«У меня нет сомнений в том, что эта ситуация будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой <…> Все будет спокойно, стабильно», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил народ Донбасса за мужество и героизм. Жители этих регионов страдают от преступных действий ВСУ уже многие годы.