«Держитесь»: Борис Смолкин обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Anatoly Lomokhov; www.globallookpress.com / © Ekaterina Tsvetkova;5-tv.ru

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Артист сыграл роль саркастичного дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», на съемочной площадке с ушедшей из жизни актрисы он проводил много времени.

Заслуженный артист России Борис Смолкин выразил глубокие соболезнования семье умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, о чем он сообщил в комментарии 5-tv.ru.

«Петя — держись, дети — держитесь», — со скорбью в сердце произнес Смолкин.

Стоит упомянуть, что с 2018 года Анастасия Заворотнюк была замужем за фигуристом Петром Чернышевым, это был ее третий брак. Именно тогда у них родилась совместная дочь Мила.

Актер играл в комедийном сериале «Моя прекрасная няня» вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк. Он исполнял комедийную роль дворецкого Константина, который по сюжету вскоре после появления новой няни — находит в ней верного друга.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью — на 54-м году жизни. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Но врачи не смогли спасти ее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал про самые яркие роли Анастасии Заворотнюк — будущая звезда шла к своей мечте не зная усталости, пробивая своим упорством все возможные стены на пути.