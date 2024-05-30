От счастья к потрясению: почему история любви Заворотнюк и Чернышева пробивает до слез

В ночь на 30 мая из жизни ушла главная «няня» России — актриса Анастасии Заворотнюк.

Звезда нашумевшего сериала пять лет боролась с самым агрессивным видом онкологии — раком мозга.

Едва ли не с самого начала болезни врачи не давали знаменитости прогнозов на выздоровление, однако Заворотнюк боролась пять лет.

В конце мая 2024-го сил сражаться у Анастасии Заворотнюк уже не было. Первыми о смерти всеми любимой актрисы сообщило официальное сообщество звезды.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя.

Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — гласило сообщение.

С телеэкранов актриса внезапно пропала в 2019 году. Встревоженные фанаты только и делали, что нагнетали — у Заворотнюк явно возникли проблемы со здоровьем.

Самые страшные опасения поклонников воплотились в жизнь спустя несколько месяцев.

Последние годы жизни обернулись для Заворотнюк и ее близких адом. Знаменитый муж, фигурист Петр Чернышев, отказался от карьеры в Штатах, чтобы постоянно быть рядом с тяжелобольной супругой.

Денно и нощно фигурист и олимпийский чемпион трудился на льду, фактически работая на износ, чтобы Заворотнюк ни в чем не нуждалась.

Невыносимая легкость бытия

Сегодня мало кто помнит, каким улыбчивым и счастливым выглядел звезда танцев на льду Петр Чернышев в начале отношений с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Будущие супруги познакомились в 2007 году на шоу «Танцы на льду». Пятикратный чемпион США и обаятельная ведущая в первый же день съемок заприметили друг друга — и красивый роман не заставил себя долго ждать.

Противиться появившейся симпатии ни Заворотнюк, ни Чернышев не могли, в тот период актриса еще состояла в отношениях с партнером по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым.

«Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека.

Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — вспоминала артистка в одном из откровенных интервью на федеральном ТВ.

Сначала Заворотнюк и представить не могла, что первая симпатия к спортсмену перерастет в нечто большее.

Всеми силами актриса старалась гнать от себя мысли о Чернышеве и о возможном будущем, но в какой-то момент чувства одержали верх. Влюбленные сблизились, а уже в 2008 году пара сыграла скромную свадьбу.

Ни появление на свет общей дочери, ни блеск в глазах обоих супругов, ни даже благословление от Татьяны Тарасовой не спасло пару от слухов о пиар-романе.

Злые языки судачили разное. Вот только сам спортсмен не единожды признавался — о том, кто такая Анастасия Заворотнюк, и чем она известна, он и помыслить не мог.

«Культурный срез того времени для меня остался за бортом. Я не знал, что американский ситком „Няня“ адаптирован в России и называется „Моя прекрасная няня“. В Америке „няня“ мне никогда не нравилась. Я был удивлен, что Настя сыграла в этом моем нелюбимом сериале, да еще и стала после этого звездой в России», — рассказывал он.

Чернышев не единожды подчеркивал — женитьба на Заворотнюк стала для него фактически подарком судьбы. Взяв в жены самую известную няню страны, спортсмен вытянул счастливый билет.

«Настя сделала мою жизнь счастливой. Я встретил человека, которого я люблю, любил и буду любить всю жизнь», — откровенничал Чернышев.

Венчание супруги, как и свадьбу, предпочли провести тайно. Порядком устав от чужих кривотолков, Чернышев и Заворотнюк уехали в Крым, где в храме Воскресения Христова в Форосе, расположенном на высоте 400 метров над уровнем моря, где спортсмен и актриса дали друг другу клятву быть вместе навечно.

После церемонии венчания свадебный кортеж отправился в Балаклаву, где молодоженов и их гостей ждала 43-метровая яхта.

Праздничный ужин состоялся в открытом море, во время которого счастливый жених сказал:

«Если бы нас с Настей забросили на необитаемый остров, мы все равно были бы счастливы, потому что с нами осталась бы наша любовь…».

А еще через десять лет на свет у пары появилась общая дочь. Девочку звездные родители решили назвать Милой.

Поговаривают, малышка появилась на свет благодаря ЭКО и якобы именно это спровоцировало тяжелое заболевание актрисы.

Тяжелая болезнь как приговор

Поздние роды и возможное вмешательство, о которых трубили из всех углов, не прошли для Заворотнюк бесследно.

Спустя год после появления крошечной Милы на свет актриса услышала страшный диагноз от врачей — рак головного мозга. Полноценно насладиться радостью материнства Заворотнюк было не суждено. Медики не давали «няне» никаких прогнозов.

Более того, о том, что проблемы со здоровьем у актрисы после вмешательства и поздней беременности возможны, и Чернышев, и Заворотнюк были медиками предупреждены. Об этом незадолго до страшного вердикта журналистам рассказали сами звездные родители.

«Мы понимали все сложные моменты, все риски, это было несложно, но это был наш осознанный шаг», — говорил Петр.

«Было очень волнительно, как все сложится, все ли будет хорошо, все ли пройдет удачно, и мне очень не хотелось чтобы кто-то меня жалел», — вторила ему Анастасия.

К моменту появления общей дочери на свет супруги уже успели переехать в дорогой особняк в Крекшино.

Заворотнюк признавалась — появление общей дочери и покупка совместной недвижимости — были мечтами фигуриста, которые она постаралась исполнить.

С момента выявления страшного диагноза жизнь семьи Чернышева и Заворотнюк разделилась на «до» и «после».

Каждый новый день превратился в борьбу за жизнь. Петр Чернышев фактически выпал из медиапространства и с головой погрузился в рабочий процесс, чтобы обеспечить возлюбленной самое лучшее лечение.

Спортсмен сутками изводил себя работой в постановках на льду и тренировками, а возвращаясь домой продолжал заботиться о крошечной дочери и тяжелобольной жене.

Во многом улучшающееся состояние здоровья Анастасии было заслугой ее знаменитого и очень сильного супруга. Помогать Чернышеву в тот непростой период старались все, кто напрямую соприкасался со знаменитой четой.

Так, в интервью для Надежды Стрелец на YouTube олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка от первого лица рассказала, какая картина открылась ее глазам, когда спортсмен узнал, что его супруга тяжелобольна.

«Есть друзья, которые помогают Петру. У нас даже было благотворительное шоу, всю прибыль с которого артисты перевели ему для помощи семье. Петя работает, ему очень тяжело, но я рядом, и он это знает», — поведала она.

Уже спустя два года состояние Петра Чернышева вызывало серьезные опасения у поклонников фигурного катания.

Изможденный и уставший спортсмен жертвовал отдыхом, сном, питанием, чтобы любимая супруга жила. В какой-то момент поклонники забили тревогу, опасаясь, что Чернышев не вынесет упавшей ему на плечи доли.

Но он вынес. К борьбе за жизнь звезды «Моей прекрасной няни» Чернышев привлек лучших врачей, самых квалифицированных специалистов и ученых из Израиля.

В самых трудных жизненных обстоятельствах спортсмен сохранял силу духа и не бросил жену на произвол судьбы. Друзья прозвали Чернышева Иисусом Христом — за верную и затяжную борьбу, которая, к сожалению, была проиграна.

«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — рассказал KP.RU спортсмен, который живет в том же подмосковном коттеджном поселке, что и семья Анастасии Заворотнюк.

Любовь и поддержка знаменитого мужа до последнего вздоха вели Заворотнюк к выздоровлению, но чуда не произошло. До самой смерти актриса верила в собственное исцеление, ведь дома ее ждали две дочери и сын, которым нужна была мама.

«Мне передавали, как Анастасия не так давно, в период заметного улучшения, сказала родным: „Так хочется еще пожить!“ И вот этим все сказано!» — рассказывал журналистам KP.RU режиссер Александр Демидов.