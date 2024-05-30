Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном море

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинские боевики также потеряли самолет Су-27.

Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские силы ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ, а также уничтожили за сутки 24 украинских дрона, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и одну противорадиолокационную ракету HARM американского производства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ применили на авдеевском направлении «огневое прочесывание».