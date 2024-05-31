«Ее талант неоспорим»: учитель Заворотнюк о первых шагах в актерской карьере

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Мастер ее курса рассказал, что звезде пришлось несладко во время обучения.

Заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк пришлось всеми силами бороться за место под солнцем. Об этом в беседе с URA.RU рассказал мастер ее курса в Школе-студии МХАТ Авангард Леонтьев. Народный артист России заявил, что актрисе далеко не всегда было легко, но она брала новые вершины благодаря своему упорству.

«Бывает, есть талант, данные есть, но паралич воли, и человек не может это использовать. Настя, наоборот, была упорной», — подчеркнул артист Леонтьев.

В пример он привел дипломный спектакль Заворотнюк — он был ключом для попадания в Московский театр Олега Табакова. В 1990-х годах она играла одну из главных ролей в постановке по пьесе Чехова под названием «Иванов», а помогал ей тогда народный артист России Евгений Миронов. Посодействовал этому именно Леонтьев.

«Результаты были такими, что мы, педагоги, попросили Олега Табакова принять Настю в труппу его театра на улице Чаплыгина», — рассказал Авангард Леонтьев.

Народный артист России вспомнил, как она сыграла в боевике «Код Апокалипсиса» 2007 года — он оказался поражен талантливым исполнением. Именно так, по мнению Леонтьева, Заворотнюк показала, что может отлично себя показать даже в том жанре, где нет места юмору и улыбке.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение, но врачи все же не смогли спасти актрису.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский показал публике последнюю переписку с погасшей звездой Анастасией Заворотнюк.