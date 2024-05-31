«Никогда не останавливаться»: жизнь и борьба актрисы Анастасии Заворотнюк

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Заслуженная артистка России умерла в 53 года после тяжелой и продолжительной болезни.

После тяжелой и продолжительной болезни из жизни ушла Анастасия Заворотнюк — та самая прекрасная няня, которую знала и любила вся страна. Именно эта роль сделала актрису по-настоящему знаменитой.

Никогда с лица Анастасии Завортнюк не сходила улыбка, именно такой ее и запомнят миллионы поклонников. О борьбе актрисы с тяжелой болезнью рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Последнее публичное появление Анастасии Заворотнюк было пять лет назад. Тогда она была моделью на презентации ювелирного бренда в Армении. Молодая мать — только полгода как родила — выглядела безупречно.

После появится слух, что кто-то из окружения видел у Заворотнюк небольшой шрам, похожий на след от биопсии. Через несколько месяцев станет известно — Анастасия Заворотнюк тяжело больна и проходит курс лечения.

Врачи назовут ее опухоль мозга неоперабельной.

«Говорить можно все что угодно. Но то, как Настя работала, как она была не просто влюблена в профессию — она давала от себя все, насколько человек мог это делать», — говорит актриса, режиссер, продюсер Гульнара Нижинская.

«Мы с ней снимались вместе. Могу сказать только одно: она была знаковая фигура в искусстве. В нее были влюблены половина мужского населения страны. И абсолютно заслуженно», — отмечает актер Андрей Ургант.

По словам знакомых, актриса лечилась в Европе, но болезнь прогрессировала. После терапии там Заворотнюк вернулась в Москву, продолжала лечение, старалась проводить время с семьей. Старшая дочь Анна сегодня опубликовала прощальный пост.

«Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты — самое лучшее, что у меня было», — написала Анна.

Их пару с фигуристом Петром Чернышевым называли одной из самых красивых в шоу-бизнесе. Это с ним Заворотнюк в 47 лет решилась на третьего ребенка. И для этого прошла процедуру искусственного оплодотворения и гормональную терапию, которая, по словам медиков, могла повлиять на здоровье.

«Когда сказали, что она больна, я даже не очень верил. Она не показывала это. Из жизни ушел талантливый, умный, красивый человек», — говорит актер театра и кино, народный артист России Валерий Баринов.

Дочь народной артистки и кинорежиссера из Астрахани, Анастасия Заворотнюк окончила школу-студию МХАТ. На киноэкраны попала еще студенткой — 20-летняя Настя перевоплотилась в набоковскую Машеньку.

Но первое яркое кинопоявление не принесло успеха и предложений. После были лишь съемки в эпизодах. И только в 33 к ней пришла долгожданная известность. Вся страна узнала Анастасию Заворотнюк, как обаятельную няню Вику.

Эта роль стала по-настоящему звездной, но она же сделала Заворотнюк заложницей одного образа. Даже после закрытия популярного сериала для фанатов она оставалась няней Викой. Кинопродюсеры опасались яркого говора — так убедительно актриса его изобразила.

«Мне порой кажется: будучи где-то в дальней дали — вот тогда я могу понять, как ко мне относятся. Телевидение — это страшное дело. Оно, конечно, навязывает образ», — делилась Анастасия Заворотнюк.

Чтобы сменить амплуа, она бралась за кардинально иные образы. Играла спецагента под прикрытием, дралась и соблазняла противников или воплощала образ простой русской женщины со сложной судьбой.

Но все же театральной сцены в ее жизни было больше. С 1993-го Анастасия Заворотнюк блистала в театре Олега Табакова. И зрители там одними из первых забеспокоились, когда актриса вдруг перестала выходить на сцену.

Все пять лет, что Анастасия Заворотнюк боролась с болезнью, поклонники надеялись на чудо. Любящий муж, маленькая дочка и она — такая сильная.

«Хочется, чтобы жизнь кипела, чтобы не останавливаться, чтобы ты был все время в работе. Никогда-никогда-никогда не сдавайся», — говорила Анастасия Заворотнюк.