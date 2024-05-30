Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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На фоне неудач на поле боя киевский режим собирался нанести удары по полуострову.

Российские спецслужбы предотвратили целую серию терактов в Крыму. Киевский режим до сих пор не оставляет попыток атаковать Крымский мост. Диверсанты, завербованные украинской разведкой, на территории полуострова готовили чудовищные преступления. Они привели бы к многочисленным жертвам среди мирных.

По заданию кураторов террористы планировали установить взрывчатку на железнодорожных путях, в том числе, недалеко от моста. Потом последовала бы серия ракетных ударов. Корреспондент «Известий» Павел Панов рассказал подробности.

При задержании предполагаемого диверсанта по прозвищу Садовник за пазухой у него обнаружили самодельное взрывное устройство, которое он только что забрал из тайника. Рядом — обезображенное тело его куратора, он подорвался на своей же взрывчатке.

Пятеро завербованных украинскими спецслужбами крымчан готовили на полуострове серию терактов. Планировали диверсии на Крымском мосту и в Керчи.

«Написал, чтоб заложить под рельсы взрывчатку. Взорвать остановить поезд и после будет нанесен ракетный удар», — рассказывает подозреваемый в подготовке теракта в Крыму.

Циничный, террористический метод, который практикуют украинские неонационалисты — наносят повторные удары по месту первого прилета. Бьют по медикам и пожарным, которые спасают раненых и разгребают завалы.

Задержанные неукоснительно выполняли все задания украинских кураторов.

«Я выбрал псевдоним „Хасап“, это в переводе с крымскотатарского — мясник. Пришли координаты схрона, там была банка какая-то и что-то было привязано и какой-то брелочек», — рассказывает другой подозреваемый.

Всего сотрудники ФСБ у предполагаемых диверсантов нашли четыре самодельных взрывных устройства с электродетонаторами, а также автомат, пулемет и пистолет. Выяснилось, что к преступлениям они тщательно готовились: наблюдали за охраной и местами размещения средств ПВО, а информацию пересылали боевикам.

«Надо помочь министерству обороны Украины — фотографировать военные объекты, инфраструктуры и также передвижение войск, подстанции, мосты», — рассказывает еще один задержанный.

Все подозреваемые участники диверсионной группы сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Возбуждены уголовные дела о подготовке теракта и незаконном обороте взрывных устройств.

ГУР Украины не оставляет попытки атаковать Крымский мост. Российские спецслужбы агентов выслеживают, ведут их еще с этапа вербовки. Пару, которая должна была заложить взрывчатку у моста, взяли с поличным в месте предполагаемого теракта.

«Он мне отправил скриншот, там была нарисована рельса, и на рельсе было нарисовано, куда закладывать взрывное устройство», — говорит обвиняемый в подготовке теракта в Крыму.

Киев прекрасно понимает, что любой подрыв железнодорожных путей, особенно в момент прохождения пассажирского поезда, может привести к сотням жертв, и погибнут простые люди, семьи с маленькими детьми. Но террористический режим при полном провале на поле боя пытается дотянуться хотя бы до мирных.