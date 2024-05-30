Фото: ТАСС / Виноградов Сергей

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Юная Анастасия заявила о себе сразу ярко.

Актриса Ирина Безрукова выразила свои соболезнования близким скончавшейся заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Безрукова в беседе с 5-tv.ru вспомнила, как впервые повстречала юную улыбчивую Настю в театре.

«С Настенькой я была знакома много лет. Когда-то очень давно я работала в театре Олега Табакова, и туда пришла совсем юная Настя. Выпускался спектакль „Страсти по Бумбарашу“, где у нее была главная женская роль. Она сразу о себе очень ярко заявила. Такая солнечная, жизнерадостная, энергичная, улыбчивая!» — тепло вспоминает о звезде актриса.

По словам Ирины, Заворотнюк любили миллионы. Безруковой всегда хотелось верить, что Настя справится с тяжелым заболеванием, но, увы, чуда не произошло.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние пять лет актриса боролась с раком головного мозга. В прошедшие несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Андрей Ургант шокирован смертью Анастасии Заворотнюк