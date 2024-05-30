«Желаем ему выздоровления»: что известно о состоянии Александра Михайлова

После госпитализации Александр Михайлов чувствует себя лучше

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Артист приехал в Читу на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, однако там его госпитализировали.

В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова, который приехал туда, чтобы посетить XI Забайкальский Международный кинофестиваль. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Чтобы выяснить подробности этой ситуации, 5-tv.ru связался с супругой и директором артиста Оксаной Михайловой.

По словам жены, сейчас со звездой фильма «Любовь и голуби» все хорошо. Более того, несмотря на госпитализацию, артист появится на мероприятии.

«Уже все хорошо. Александр Яковлевич будет выходить на красную дорожку и будет открывать фестиваль в Чите», — сказала Михайлова.

Супруга сообщила, что причиной резкого ухудшения самочувствия артиста является усталость, недосып, а также недолеченная пневмония.

«Усталость и недолеченная пневмония дало такой сбой. Но сейчас все хорошо», — говорит Оксана.

Информацию о госпитализации артиста подтвердил и Минкульт Забайкальского края.

«Минкультуры Забайкальского края постоянно контактирует с ним и его родными. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

В публикации правительства также подтверждается, что у Михайлова повысилась температура, и актера доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

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