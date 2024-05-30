«Хорошая жена и прекрасная пара»: Лужина выразила соболезнования семье Заворотнюк

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Natalia Shakhanova; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина выразила соболезнования в связи со смертью знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк. О своем отношении к звезде экрана она рассказала в комментарии 5-tv.ru.

Лужиной безумно жаль, что Заворотнюк ушла в самом расцвете творческих сил, а также молодости и красоты. Актриса призналась, что она не была близко знакома с ушедшей звездой сериала «Моя прекрасная няня», 85-летняя Лужина знает ее именно по фильмам и сериалам, как и обычный зритель.

«Улетают листья с тополей, как говорил Николай Рубцов — ничего тут не поделаешь», — вспомнила Лужина.

По мнению актрисы, Анастасия Заворотнюк устала от всего того, что происходило с ней в последнее время. Покинувшая всех звезда была очень хорошей женой — у нее с мужем была настоящая чистая любовь, уверена Лужина. Актриса восхитилась и творческим талантом Заворотнюк, сказав, что она могла бы многое еще сделать.

«Она останется в памяти как самая прекрасная, красивая, дорогая всем няня», — заключила Лариса Лужина.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Но врачи не смогли спасти ее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о жизни Анастасии Заворотнюк, в том числе затронув причину ее смерти.