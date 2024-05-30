Фонтаны лавы бьют в небо: в Исландии началось извержение вулкана

Фото, видео: 5-tv.ru

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В стране объявлен режим ЧС, людей эвакуируют.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в Исландии из-за извержения вулкана, которое стало пятым и самым мощным за последние полгода.

Жителей ближайшего города Гриндавик частично эвакуировали, всего там проживает около четырех тысяч человек. Разлившаяся лава уже перекрыла две из трех дорог, ведущих в город. Ситуация остается на контроле местных спецслужб.

Очевидцы сняли впечатляющие кадры, как фонтаны лавы бьют в небо на фоне гор. Высота некоторых достигает 50 метров. Вулканическая система на полуострове Рейкьянес до 2021 года была не активна около восьми веков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда произошло мощнейшее извержение вулкана в истории всего человечества. Это смогли вычислить ученые-вулканологи из Университета Кобе в Японии. Выводы были сделаны путем выемки образцов с помощью робота с дистанционным управлением