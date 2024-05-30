На севере Москвы задержали фитнес-тренера после нападения на бывшую и полицию

Фото, видео: www.globallookpress.com /© Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В столице минувшей ночью молодой парень обезумел от любви и бросился с ножом на окружающих.

На севере Москвы обезумевший из-за ревности к бывшей фитнес-тренер зарезал своего соперника, а потом перекинулся на других людей в округе. Как стало известно 5-tv.ru, задержанный впоследствии забежал в магазин «Магнолия», где правоохранительным органам пришлось открыть стрельбу.

Все началось, когда расстроенный 25-летний спортсмен отправился в квартиру нового парня девушки на Хорошевском шоссе. Там он, по версии следствия, в приступе гнева зарезал предпринимателя, а затем кинулся избивать бывшую возлюбленную.

Ей удалось выбраться на улицу, где девушку и заметила полиция. Погоня за фитнес-тренером завершилась в магазине «Магнолия», где правоохранительным органам пришлось открыть огонь по мужчине.

В итоге кровавой резни в Москве пострадали четыре человека, в том числе продавщица магазина. В отношении нападавшего возбуждено сразу несколько уголовных дел — в их числе по статье «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Последнее связано с тем, что во время задержания Кельвин ранил ножом сотрудника полиции — удар пришелся на плечо. Самого обвиняемого госпитализировали в больницу Москвы.

Стоит упомянуть, что как сам фитнес-тренер, так и его бывшая девушка, родом из Владивостока. В Москве же они оба работали вместе не только инструкторами, но и моделями.

Ранее 5-tv.ru писал, как после стрельбы по полицейским в Невском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении нападавшего.