Фото: Reuters / Jack Sullivan

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Запад пытается дать понять Москве, что он готов буквально на все.

Россия будет рассматривать передачу Украине истребителей F-16 как преднамеренный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что поставка истребителей не изменит ситуацию в зоне спецоперации на Украине. По его словам, F-16 «будут уничтожаться, как и другие виды вооружений», которые Запад поставляет Незалежной.

Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бельгия пообещала поставить Украине несколько десятков F-16. Первые машины Киев может получить до конца этого года.