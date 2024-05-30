Умерла заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк Сегодня, 9:14 Дарья Евстрахина 1 041 1 041

Эксклюзив

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В апреле ей исполнилось всего 53 года.