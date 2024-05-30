Ночная жизнь Европы: в Германии молодежь развлекается под песни с нацистскими лозунгами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Christoph Gollnow; 5-tv.ru

В этом году хит сезона для ФРГ — повсеместные «Гитлер-party».

Ночная жизнь Европы — это теперь повсеместные «Гитлер-party» и самый скандальный хит сезона, в нацистском угаре, под ксенофобские песнопения.

Печально известный лозунг времен Третьего Рейха «Германия — для немцев, иностранцы — прочь», переложенный на мотив популярной песни «l'amour toujour», хором исполняют в ночном клубе Австрии и на элитном германском курорте.

«Золотая немецкая молодежь» прямо на камеру строят из себя фюрера и вскидывают руку в запрещенном приветствии.

«То, что произносят молодые люди на видео — уголовно наказуемые лозунги. Разжигание национальной ненависти и использование знаков организации, запрещенной конституцией», — подчеркивает представитель прокуратуры Торкильд Петерсен-Тре.

В одной только Германии полиция расследует сразу несколько подобных инцидентов. В унисон со всеми эту песенку распевают в элитных гимназиях. Еще один случай зафиксирован в Тюрингии. Тот же самый мотивчик преступления прозвучал в исполнении охранника местного лагеря для беженцев.

Власти страны потрясены. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ушам своим не верит.

«Подобные лозунги отвратительны. Они неприемлемы», — заявил Олаф Шольц

При этом в рядах его же собственной социал-демократической партии процветают те же принципы. На выборы в Европарламент правящая верхушка решила пойти вот с весьма сомнительной политической агитацией — крупными буквами все тот же нацистский лозунг: «Германия — немцам». Избиратели — не оценили. Пришлось извиняться.

«Правый радикализм и человеконенавистничество в нашем обществе не являются незначительными феноменами. И то, кто думает, что правых радикалов выдают только бритые головы и берцы, тот давно не осведомлялся о ситуации в обществе. В центре нашего общества есть место таким человеконенавистническим настроениям, поэтому так важно этому препятствовать в повседневной жизни», — сказал генеральный секретарь социал-демократической партии Кевин Кюнерт.

Но, впрочем, и перечеркнутая свастика в преддверии голосования за новый состав Европарламента стала неотъемлемой частью предвыборной борьбы. Правда, направлена она в основном против правых, которые, вроде как здраво говорят — «Германия прежде всего».

Все только и делают, что ищут неонацистов среди оппозиции. А лучше бы взглянули на военные полигоны Бундесвера. Во время обучения украинских солдат в Германии зафиксированы уже десятки случаев ношения правоэкстремистской символики.

Депутат Бундестага как раз от правопопулистской «Альтернативы для Германии» Штефан Котрэ потребовал письменных разъяснений от федерального правительства, но так и не дождался.

«Федеральное правительство просто сбегает, уклоняется от темы, иными словами, не дает ответа», — заявил Котрэ.

Поэтому скандальные выходки в ночных клубах и на вечеринках в частных домах эксперты склонны считать ничем иным, как по-настоящему радикальным протестом против набившей оскомину правящей элиты.

«Многие люди в Германии недовольны политической ситуацией. Члены всех социальных групп считают, что политика правительства в вопросах климата, миграции и Украины абсолютно ненормальная. Для многих людей, кто не продумывает свою позицию тщательно, спеть нацистскую песню — один из способов выразить свое недовольство тем, что происходит в Германии», — считает депутат Европарламента от Германии Бек Гуннар

Однако даже в этой ситуации все, на что оказались способны власти, — привычная культура отмены. Если уж и запрещать, так исходный трек целиком и полностью. Безобидную песню «l'amour toujour» уже убрали из ротации несколько крупнейших австрийских радиостанций. А в Германии ее заранее вычеркнули из плейлиста знаменитого Октоберфеста.

Музыкальная переделка настолько завирусилась, что на массовых мероприятиях запретных слов из этой песни теперь уж точно не выкинешь. Остается только сожалеть, что слишком уж многим нацистские лозунги пришлись и в склад, и в лад.