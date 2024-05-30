Человек погиб, попав в двигатель самолета в аэропорту Амстердама

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

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Как такое могло произойти?

Человек попал в работающий двигатель самолета и умер на месте в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Об этом сообщает авиакомпания KLM, с чьим бортом произошел инцидент.

«Сегодня в Схипхоле произошел инцидент со смертельным исходом, в ходе которого человек оказался в работающем двигателе самолета», — написала пресс-служба компании.

Отмечается, что человек погиб.

Самолет должен был проследовать по маршруту в Биллунн, однако пассажиры никуда не улетели. Теперь с ними работают представители компании.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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