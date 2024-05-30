В Польше задержали трех подозреваемых в серии крупных поджогов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Двое граждан Белоруссии и один поляк, по версии следствия, причастны к пожарам, произошедшим недавно в разных частях страны.

Представители польских спецслужб задержали трех подозреваемых в совершении недавней серии поджогов в разных регионах страны — одного поляка и двух граждан Белоруссии, Об этом сообщил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Яцек Добжиньский на официальном сайте организации.

Правоохранители обнаружили предполагаемых преступников 27 мая. Одного — в Варшаве, второго — в Прушкове и третьего — в Поморском.

«Задержали троих мужчин, гражданина Польши, а также двух граждан Белоруссии, подозреваемых в совершении поджогов объектов в разных частях страны», — сказано в заявлении Добжиньского.

Мужчин подозревают «в участии в организованной международной преступной группировке, а также в совершении актов диверсии и саботажа по заданию иностранной разведки». Им избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

В мае в нескольких польских городах, в том числе в столице, произошли крупные пожары. В Варшаве 12 числа горел, к примеру, большой торговый центр, все здание было охвачено огнем. Площадь возгорания составила 62 с половиной тысячи квадратных метров. Поляки поначалу искали в преступлениях «русский след», но не нашли. Тем не менее премьер страны Дональд Туск на днях обещал проверить версию с причастностью России.

Политик подчеркивал, что государственные силовые структуры активно занимаются расследованием диверсии. Прежде уже были задержаны и арестованы более десяти человек, им предъявлены обвинения. Все — граждане Украины, Белоруссии и Польши. Туск отмечал, что некоторые из них выходцы из криминальных кругов.

Ранее, писал 5-tv.ru, россиянина Андрея Аверьянова объявили в розыск в Чехии за возможную причастность ко взрывам в Врбетице в 2014 году. Местные правоохранители называют мужчину «генералом военной разведки».