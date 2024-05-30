Роботы, дроны и «пожарный Олимп»: в Москве открылся салон «Комплексная безопасность»

В Москве представили передовые разработки для защиты и спасения людей

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В выставке участвуют более 280 компаний из России и других стран.

Десятки новейших изобретений, помогающих защищать и спасать жизни, представили в Москве. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся международный салон «Комплексная безопасность — 2024».

В павильонах и на десятках открытых площадок — машины для разминирования, новейшие беспилотники и тренажеры для управления ими, а также многофункциональные роботы. Корреспондент «Известий» Павел Панов рассказал самое интересное.

Одно из новейших изобретений — робот, который с легкостью справляется с помехой на своем пути. Умный манипулятор передвигает фигуру. Всего на этом полигоне около 50 препятствий различной сложности.

Полсотни юных инженеров со всей России приехали, чтобы показать своих роботов и проверить их на прочность. Среди них и москвич Роман Носов, который начал готовиться к соревнованиям за полгода.

«Нашего робота зовут Пипелац. Робота мы собирали месяца три, это с общими поправками. Мы сделали, чтобы робот умел вращать клешню на 360 градусов. Есть встроенный лазер, который позволяет ориентироваться с FPV-камеры», — говорит участник соревнований Роман Носков.

В этот раз пройти все испытания смогли единицы — полигон оказался сложным.

«Они могут подготовить робота теоретически, а дальше они проверяют, что они могут пройти», — говорит организатор международного соревнования по робототехнике Светлана Станкевич.

Рядом находится не менее интересная российская разработка, которая приковывает внимание, особенно молодых людей. Отечественный разработчик из города Таганрог создал специальную программу для обучения будущих пилотов FPV-дронов.

После 20 часов налета в учебной программе можно с легкостью начинать управлять настоящим беспилотником. ПО — универсальное и позволяет обучаться полетам на различных типах дронов. Например, на дронах с патриотичными названиями «Сибирь».

«Они у нас отечественные, очень конкурентные. Похож на DJI — это хорошие китайские дроны. Но у нас есть отечественный, с нашими аккумуляторными батареями, с нашими пропеллерами, мониторами — более 80% уже наше производство, уже наш российский дрон», — представитель компании разработчика Василий Лобанов.

Разработали эти дроны за рекордные сроки — всего за год. Сейчас наладили полный цикл производства. Среди основных заказчиков — МЧС России, где его используют для мониторинга лесных пожаров и паводков.

Международный салон «Комплексная безопасность» стал 15-м по счету и объединил в выставочном центре «Патриот» инженеров-разработчиков оборудования и техники, ученых и, конечно, самих спасателей.

Среди них провели соревнования по профмастерству «пожарный Олимп» и многофункциональному многоборью.

«Достаточно утомительно, функционалка. Много движений на все группы мышц. Достаточно было жарко: плюс погода, плюс форма пожарного, боевая. Тяжелая и теплая. У нас работа и так заставляет постоянно быть готовым. Но непосредственно к этому турниру я подводился», — говорит спасатель «Центроспас-Югория» Андрей Веснин.

Ключевая тема сегодня — защита стратегически важных объектов инфраструктуры. Особое внимание уделяется развитию технологий, искусственного интеллекта и подготовке молодых специалистов.