Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские артиллеристы поддерживают наступление пехоты в зоне СВО.

На авдеевском направлении российские артиллеристы применили метод «огневого прочесывания». Его используют без конкретной привязки к цели. Например, когда вражеские позиции оборудованы на большом расстоянии друг от друга.

В таких случаях на передовую отправляют реактивные установки «Град». Их залп накрывает площадь в несколько футбольных полей. По команде артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более десяти километров. И тем самым поддержали наступление штурмовых групп пехоты на позиции противника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.