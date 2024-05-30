В Бурятии бушуют лесные пожары: последняя информация о ЧС

В Бурятии лесные пожары охватили более десяти тысяч гектаров

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Огонь приближается к железнодорожному полотну и автомобильным дорогам.

В Бурятии бушуют лесные пожары. Огнем охвачено более десяти тысяч гектаров. И он стремительно захватывает новые территории, в том числе, населенные пункты.

Власти усиливают группировку пожарных, в республику перебрасываются дополнительные отряды. Но на борьбу с огненной стихией приходится выходить не только профессионалам. Корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал подробности.

По жутким кадрам можно ощутить мощь пожара, охватившего населенные пункты в Бурятии. Местные жители — в шоке, пытаются спасти хоть что-то.

Последствия возгорания — пепелище и несколько уцелевших зданий. Чудом обошлось без жертв!

Мощные пожары бушуют в четырех районах республики. Наиболее напряженная ситуация в Муйском, где огнем охвачено 14 тысяч гектаров. Там введен режим ЧС.

«Вокруг все горит, в воздухе висит смог, вкус гари, запах очень сильный. Очень сложно дышать, большая задымленность», — говорит местный житель Антон Морозов.

В тушении участвуют больше 500 человек, семь воздушных судов, множество техники. При помощи бульдозеров в лесу делают минерализованные полосы.

Несмотря на все усилия, в дыму также автомобильные дороги. Пламя вплотную приближается и к железнодорожному полотну. Поэтому даже с наступлением темноты сотрудники МЧС и местные жители пытаются хоть как-то замедлить распространение стихии.

И возможно, это только начало. Рослесхоз прогнозирует ухудшение пожарной обстановки из-за погоды в Бурятии. Особенно это касается северных районов. Планируется перебрасывать дополнительные силы.