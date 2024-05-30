Из чая или кофе? Ученые выяснили, какой кофеин вреднее

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann

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Эксперты также рассказали, почему не стоит пить вчерашний чай и какой из сортов считается самым полезным.

В древности чай считался настолько полезным, что приравнивался к лекарству. Сегодня мифов вокруг напитка меньше, однако о его положительных свойствах продолжают говорить — теперь уже ученые Пермского политеха в интервью журналистам doctorpiter.ru.

Как отметила кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская, чай помогает телу избавляться от токсинов, а также способствует восстановлению микрофлоры после длительного приема препаратов или алкогольного отравления. Листья зеленого и черного чая содержат кофеин, как и кофейные зерна. И чем лучше они высушены и ферментированы, тем больше в нем будет бодрящего вещества.

Самым полезным эксперт назвала неферментированный чай — белый и зеленый. Что же касается кофеина, то чайный его вариант обычно не накапливается в организме, поэтому для некоторых он предпочтительнее кофе. При этом злоупотребление может негативно отразиться на нервной системе и привести к кофеиновой зависимости. И те же гипертоники, которые «лечатся» чаем, просто на него подсаживаются.

Специалисты призывают отказаться от вчерашнего чая. Даже если напиток не испортился, за ночь он уже превратился в питательную среду для бактерий. Не надо пить его на голодный желудок и сразу после еды, чтобы не нарушать баланс выделения желчи. Если не противопоказано, разбавляйте его молоком — так снизите риск развития рака. В день можно выпить две-четыре чашки.

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