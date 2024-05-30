Жертва политических гонений: присяжные не смогли вынести вердикт по делу Трампа

Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Дональда Трампа

Фото: Reuters / Jabin Botsford

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Экс-президента США обвиняют в фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Двенадцать присяжных, личность которых держится в строгой тайне, не смогли вынести решение по делу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Разбирательства проходили в суде Нью-Йорка, сообщил телеканал NBC.

«Присяжные разошлись на сегодня <…> после нескольких часов обсуждений», — сообщили журналисты.

Отмечается, что заседание продолжится в четверг.

Известно, что присяжным запретили читать информацию о деле бывшего главы Белого дома в интернете. Также им запрещено делиться какой-либо информацией о процессе.

Присяжные занимаются определением вины Трампа по 34 пунктам, которые были предъявлены ем по делу о фальсификации документации при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам Дональд Трамп свою вину отрицает и называет себя «жертвой политических гонений».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп продал личный самолет из-за огромных трат на суды.