«Первые 40 дней»: можно ли вымолить душу покойного грешника из ада

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Каждому воздастся по делам его. Но у любви близких все же есть сила, ведущая к спасению.

Верующие люди знают, что за праведную жизнь после смерти им обещано царство небесное. А за жизнь, полную пороков и грехов, человек будет послан прямиком в ад, в геенну огненную. Но можно ли спасти грешника от тяжкого наказания? Может ли близкий человек вымолить для него прощение?

На эти вопросы журналистам «МК» ответил священник. Он подчеркнул, что это возможно, но требует много сил и самоотдачи у просящего. Согласно православным писаниям, в первые 40 дней после смерти несчастный только готовится принять свою участь, а его дальнейшая судьба только определяется. В это время человеку демонстрируют рай и ад. И именно в это время живые должны о нем молиться.

Священнослужители говорят, что если родственники всем сердцем желают спасения усопшему и возносят богу молитвы, шанс даровать его душе место в раю появляется. Ежедневная молитва и вера в доброту всевышнего могут сотворить чудо, и силами близких умерший не отправится в полыхающий ад искупать свои грехи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли закрывать зеркала после смерти в доме.