Путин провел заседание Госсовета. Главное

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Этот первое заседание президиума после формирования нового кабмина.

Именно бойцов наших подразделений, которые действуют в зоне специальной военной операции (СВО), президент сегодня привел в пример тем, кто собрался в Кремле на заседание Госсовета. Начало разговора с чиновниками больше напоминало обращение играющего тренера, который настраивает свою команду перед сложным матчем.

Постоянная и напряженная работа — вот первая установка. Что касается конкретных направлений — о них корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На встрече с Владимиром Путиным — министры, депутаты, губернаторы — вся вертикаль власти. Госсовет РФ — не законодательный — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган. Но именно на основании его решений нередко принимаются новые указы.

Работы у правительства и глав регионов теперь будет еще больше. В своем послании президент РФ Владимир Путин указал на приоритеты развития страны на годы вперед — новые национальные проекты, направленные на поддержку медицины, образования, семьи, формирования эффективной кадровой политики.

«Это, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей. Новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха. Это создание комфортной и безопасной среды для жизни, улучшение экологической ситуации в городах и поселках. И, конечно, в числе национальных целей — повышение устойчивости экономики, достижение качественно новой динамики отраслей. Прежде всего, на основе укрепления технологического суверенитета России», — отметил президент.

Технологический суверенитет — это когда все, от технологии до программного обеспечения, создается дома. В ряде отраслей импортозамещение выше 90%. Конечно, на эти цели нужны серьезные средства. До 2030-го на нацпроекты выделят 17 триллионов рублей.

«Расходы на национальные проекты станут ядром наиболее весомой части бюджета развития — на федеральном и региональном уровнях, а значит, и ключевым направлением для всех уровней власти. Убежден: несмотря на объективные трудности, которые нам пытаются создать из-за рубежа, и несмотря на текущие испытания, с которыми мы сталкиваемся, у нас, тем не менее, есть все возможности, ресурсы, кадры для реализации намеченных планов», — подчеркнул Путин.

Развивать планируют не только промышленность, производство, но и медицину. По всей стране, в отдаленных селах, строятся ФАП. Обновляется парк санавиации. Многие услуги можно получить онлайн. Чтобы претворить нацпроекты в жизнь, всем ветвям власти и бизнесу важно быть в постоянном контакте.

«Речь идет не о проектах отдельных ведомств, а о масштабных взаимосвязанных программах, которые должны работать на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны. До конца лета нацпроекты должны быть составлены и скоординированы между собой», — указал президент.

Качество жизни — это, конечно, и жилье. Сейчас средний показатель — 28 «квадратов» на человека. К 2030 году его собираются увеличить до 33. Дороги: до конца этого года построят и обновят больше двух тысяч километров магистралей.

«Если раньше у нас были жилье и городская среда, то теперь у нас — инфраструктура для жизни, куда вошли городское жилье, благоустройство, дороги, инфраструктура, объединение всех видов строительства в одну программу», — отметил Марат Хуснуллин, зампред правительства РФ.

«Владимир Владимирович подчеркнул, что работать надо, как на фронте. Думаю, что точно так же мы и должны работать», — сказал Юрий Трутнев, зампред правительства РФ — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Нацпроект «Кадры» восполнит огромный пробел нехватки рабочих специалистов. Больше 85% тех, кто обучался по той же программе «Профессионалитет», находят работу. Помимо федеральных программ, сейчас запускают десятки региональных, и они уже дают свой эффект.

«У нас дополнительно к федеральному есть такая мера, как, если в семье шестеро детей, то мы даем сертификат на жилье, и когда такая мера запускалась впервые в 12-м году, у нас было порядка 20 семей. Сейчас у которых шестеро детей, таких больше 500 семей», — отметил Алексей Цыденов, глава Бурятии.

Этот первое заседание президиума Госсовета после формирования нового кабмина. Времени на раскачку у правительства нет. К осени должен быть представлен подробный план по финансированию всех нацпроектов.

«В течение двух месяцев будут проведены стратегические сессии с участием членов Госсовета, губернаторов. И к 1 сентября мы сформируем все основные мероприятия по новым нацпроектам и выполним поручение», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Самая объемная часть новых национальных проектов — социальная: от медицины до образования. И, по сути, все они направлены на то, чтобы повысить уровень и качество жизни людей.