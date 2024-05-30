ЕГЭ по-воронежски: правда ли, что ученикам пришлось снять нижнее белье перед экзаменом

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И как отреагировали на скандал местные власти?

Родители выпускников, чиновники, депутаты — все отреагировали на жалобу воронежских школьниц, заявивших, что перед сдачей ЕГЭ их заставляли снимать нижнее белье. Свое расследование уже провели в региональном Минпросвещения и нарушений не нашли, потом выступили учителя, рассказавшие, что все делали по инструкции.

Обвинение от 11-классниц по-прежнему остается. И если они сказали неправду, то почему оклеветали своих преподавателей? В пикантном скандале, прогремевшем на всю страну, попыталась разобраться корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Досматривают выпускников перед ЕГЭ словно заключенных. Вот школьница задирает кофту, чтобы доказать: у нее нет ни телефона, ни шпаргалок. Охрана требует разуться и, по словам подростков, даже снять бюстгальтеры. Некоторым и в штаны заглядывали, потому что металлоискатель на входе звенел. А вот охранник толкает парня, который пытается пройти. Школьники попросили изменить их голоса прежде, чем рассказать обо всем.

«Вообще они вели себя грубо, они не просили что-либо вежливо снять, говорили, что мы якобы разоделись, говорили: «Вы вообще знали, куда идете? Вы идете на экзамен», — вспоминает выпускница Яна.

Вот школьницу водят через рамку металлоискателя туда-обратно четыре раза, требуя снять все: серьги, цепочки, пирсинг. Останавливали даже с брекетами.

«Девочки несколько раз проходили — металлоискатель все равно пищал. Потом им сказали снять лифчики. Они плакали там, ни о каком нормальном написании экзамена и речи не шло», — рассказала выпускница Полина.

Уставших от подготовки, нервничающих, по сути, еще детей сотрудники воронежской школы довели практически до нервного срыва. Ситуация настолько дикая, что даже в Госдуме отреагировали.

«Важно обратиться в Министерство просвещения, чтобы рассмотрели предложение о пересдаче для тех детей, которые испытали стресс. Нужно делать вывод и нести ответственность за такие перекосы, которые есть», — подчеркнула депутат Госдумы Анна Кузнецова.

«Ничто не стоит здоровья наших детей, если мы с одной стороны говорим о решении демографической проблемы. А с другой — гробим наших детей прямо на пороге взрослой жизни», — считает руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Но власти Воронежа, несмотря на видео и рассказы самих школьников, все отрицают. Настаивают, что сотрудники на входе действовали по инструкции. Вместе с охранником работал и учитель физкультуры. Вот он пытается объяснить, что произошло.

«Рамка устроена так, что она показывает, в какой области тела находится запрещенный предмет. В районе живота, в районе карманов забывают чаще всего. Запикало — нужно выйти. Группа выпускников, у которых не получалось сразу пройти, неоднократно возвращалась. В порыве — не знаю чего — поднимали верхнюю одежду», — рассказал учитель физкультуры Дмитрий Скляр.

«Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций — „Покажи и подними одежду“ — не мог дать. Соответственно, мы не имеем на это права. И то, что дети лично принимали решение показывать и демонстрировать одежду, мы за эту реакцию не отвечаем», — заявила заместитель директора школы № 62 Воронежа Марина Киреева.

Школьники предположили, что рамка металлоискателя просто сломалась, и поэтому пищала постоянно.

«Проходила я изначально в пиджаке. Я прошла — он запищал. Пуговицы на пиджаке — пластмассовые. В нем даже нет карманов», — поделилась выпускница Яна.

Так или иначе, очевидно, что напряжение на входе в школу зашкаливало, что вряд ли помогало детям настроиться на экзамен. Но это было только начало — одиннадцатиклассники пожаловались, что сходить в уборную им тоже нормально не давали.

«В кабинках не было дверок. В туалете было разрешено не более пяти минут, иначе с криками бежали, как будто мы заключенные какие-то», — подчеркнула выпускница Полина.

Насколько этичны действия сотрудников, сейчас выясняют следователи. Проверку начали и в прокуратуре.