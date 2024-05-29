«Раздавлен и уничтожен»: раскрыты все измены королевы Испании Летисии Филиппу VI

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Alberto Gardin

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Вот уже год журналист Хайме Пеньяфьель регулярно атакует монаршую семью скандальными разоблачениями.

Испанскую монаршую чету в очередной раз выставили в дурном свете. Король Филипп VI «раздавлен и уничтожен» правдой о многочисленных изменах супруги Летисии — такие заголовки украшают первые полосы после выхода новой книги 91-летнего журналиста Хайме Пеньяфьеля «Молчание Летисии». В том числе материал британской газеты Daily Mail.

В январе этот опытный репортер был уволен из испанской газеты El Mundo после 20 лет работы за серию оскорбительных обвинений, выдвинутых в его первом бестселлере «Летиция и я». В книге утверждалось, что у королевы была романтическая связь с неким Джейми дель Бурго, с которым она встречалась еще до свадьбы. Официальные представители семьи тогда отказались комментировать ситуацию.

В новом труде утверждается, что Филипп VI «в режиме реального времени знал, что Летисия ему изменяет», поскольку телохранители докладывали о каждом ее шаге. Пеньяфьель заявляет, что король долгое время жил «в аду» из-за предательства супруги и теперь «хочет выбраться» из этого порочного круга.

Автор скандальной книги называет Летисию пассивно-агрессивной, незрелой личностью, которая с первой встречи мучает Филиппа VI проверками чувств и наказывает молчанием за любой промах, хотя именно она охотилась за выгодным браком. Журналист также заявляет, что все члены семьи короля ненавидят его избранницу. Главным позором преданного монарха Пеньяфьель выставляет жалкую слежку за женой, которая якобы никогда не была ему верна.

Публикация ставит под удар 20-летний брак монархов, а ее автора в народе прозвали «злейшим врагом Летисии». Его уже уволили из изданий El Mundo и Hola! , но и это не останавливает правдоруба. Осталось только выяснить — а правду ли он говорит?

Ранее 5-tv.ru писал, что певицы Нюша и Алсу одновременно подали иски о расторжении брака.