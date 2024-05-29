В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Вражеский беспилотник был обнаружен в водах около 18:30 по московскому времени.

Безэкипажный катер ВМС Украины поразили в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Около 18:30 мск морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины», — сказали представители ведомства.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать российские территории и располагающиеся на них объекты. Украина систематически принимает попытки нанести удары и по мирному населению. Усилиями армии РФ только за сегодня уничтожено уже три безэкипажных катера, а также ранее неоднократно предотвращались попытки нападения на приграничные зоны и отражались атаки беспилотников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два безэкипажных катера Украины уничтожены недалеко от Крыма в 11:00 по московскому времени.