«Элемент запугивания»: за что поплатился задержанный в Молдавии Лунгу

Фото, видео: DUMITRU DORU / ТАСС; 5-tv.ru

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Для голосования в пользу евроинтеграции жителей Молдавии обманывают, обещая золотые горы. Но есть и те, кто говорит правду.

Оппозиционного политика Алексея Лунгу задержали в аэропорту Молдавии за попытки помешать властям провести еврореферендум. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал Молдавский политолог Александр Кориненко.

«Это элементы простого запугивания», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что в стране скоро состоится голосование за евроинтеграцию. Многие политики поставили свою карьеру на это решение, соответственно, им необходим положительный результат. В связи с этой ситуацией, некоторые прибегают к кардинальным мерам: обманывать народ, чтобы заполучить желаемое.

«Просто засылаются целые десанты молодых людей, которые идут по молдавским деревням, разговаривают с бабушками, убеждают их, что вот, если завтра будет Европа, то вы будете жить прекрасно, там пенсия будет 300 евро, может там 1000 евро, то есть вот, и происходит вот это внушение», — поделился Кориненко.

Специалист добавил, что финансовая ситуация в стране у обычных людей весьма плачевная, потому народ охотно верит всему, что им говорят. Все настолько печально, что в достаточно небольшой удаленности от Кишинева, то есть, даже не глубинке, пенсионеры вынуждены отключать себе газ, так как не в состоянии за него платить.

Лунгу официально не предъявили никаких обвинений и остановили для досмотра, но по-мнению политолога, это все неспроста.

Александр также рассказал об отношении к гражданам России. По словам политолога, обстановка весьма абсурдная. Абсолютно любого человека, который прибыл из Российской Федерации часами досматривают без причин.

«Если раньше это были какие-то политики, известные люди и так далее, то сейчас обыском подвергаются и просто те люди, которые прибывают из Российской Федерации, их часами держат на досмотре, потому что есть определенные подозрения, что практически все, кто летит с Москвы, так или иначе связаны с партией Шор», — сказал Кориненко.

Алексея Лунгу отпустили домой после трех часов разборок. Политик попросил бумаги о запрете въезда в свою страну, но не получил их.

«Власть сегодня вечером устроила очередной беспредел. На этот раз его жертвой стал я», — написал Лунгу в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молдавский политик Шор заявил о получении паспорта РФ.