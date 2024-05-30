Экстренные меры для шикарной фигуры: ТОП-3 пластических операций в летний сезон

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Чаще всего женщины хотят исправить грудь, попу и живот.

Быстро исправить то, что в себе давно не нравится, может помочь пластическая хирургия. Врач Тигран Алексанян подробнее рассказал изданию «Страсти» о медицинской коррекции проблемных зон.

Коррекция живота от лишнего объема

Абдоминопластика — очень популярное хирургическое вмешательство в наше время. Люди все чаще используют ее с целью достижения тела мечты, ведь зона живота считается одной из самых проблемных, особенно у рожавших женщин.

«Операция может включать подтяжку живота, перемещение пупка и удаление растяжек. В результате живот приобретает подтянутый стройный вид», — объяснил эксперт.

Грудь мечты

Это вмешательство ни для кого не открытие. Женская половина человечества очень часто недовольна своей грудью. Хирург рассказал, что уменьшить бюст приходят редко, а вот за увеличением или коррекцией формы в связи с обвисанием — целая очередь.

Попа, как орех

Качать ягодицы в спортзале, безусловно, прекрасно, но, что же делать тем, кто не успевает, не может, имеет противопоказания или они просто не приходят от тренировок в желаемое состояние? Не отчаиваться и нести пятую точку к хирургу. Операция поможет подтянуть кожу, создать нужный объем и убрать лишнее.

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