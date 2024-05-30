Протесты в Молдавии: оппозиция потребовала от Блинкена уехать из Кишинева

Фото, видео: © РИА Новости / Родион Прока; 5-tv.ru

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Во время разгона манифестантов пострадала женщина с ребенком.

В столице Молдавии происходят жесткие задержания. В Кишиневе собралась массовая антиправительственная акция, на ее разгон власти практически сразу же бросили подразделения полиции.

Правительство Майи Санду, в принципе, не церемонится со своей оппозицией. Демонстрации разгоняют, а оппозиционных политиков — задерживают, у них отбирают документы. И с каждым днем таких случаев все больше. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу задержали сразу после приземления самолета из Москвы, отобрав у него паспорт. Поводом стали якобы запрещенные предметы, которых кстати так и не нашли у политика.

«Я просил дать документы и объяснить причины, по которым меня задерживают. Мне прямым текстом сказали, что ничего не дадут. Молдавия идет по пути диктаторского государства. То, что они делают, показатель того, что они нас боятся. Мы будем все это оспаривать, и они за все это ответят», — говорит руководитель молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Так происходит практически со всеми оппозиционерами, продвигающими интересы молдавских патриотов. Лунгу, например, вместе с депутатом парламента Молдавии представлял оппозиционный блок «Победа» на форуме «Брикс-2024».

В апреле этого года делегатов московского съезда так же удерживали в терминале. Несколько часов они провели в духоте, без еды и воды, необходимых лекарств. Людям становилось плохо.

Ровно месяц назад автобус из Петербурга в Тирасполь был остановлен на литовской таможне — у 57 пассажиров обыскали багаж, некоторых проверили на детекторе лжи, спросили о принадлежности Крыма и отношения к событиям на Украине. В итоге автобус через границу не пропустили.

«Как всегда, мы видим, что Майя Санду раздает прямые указания. И, если кто-то будет говорить, что это не так, уже никто в это не будет верить», — говорит депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Депутаты оппозиционного блока «Победа» как раз выступают за развитие отношений между странами. Например, накануне глава блока Илан Шор заявил об открытии торгового дома Молдавии — местные товары снова вернуться на российский рынок.

«Режим Майи Санду, режим правящей власти даже тут умудряется вставлять всем палки в колеса. Несмотря на то, что их рейтинг и так уже упал настолько, что дальше некуда. Они делают еще больше проблем, еще больше пытаются как-то узурпировать власть. И так уже захватили все инстанции и судебные, и позакрывали телеканалы, то есть вещают только то, что им выгодно, чтобы люди видели и слышали», — говорит бывшая кандидат в мэры города Бельцы от оппозиционной партии «Шанс» Виктория Шапа.

Оппозиционные политики выступают и против евроинтеграции. Вступление в ЕС, по словам депутатов, может привести к оттоку населения и ухудшению условий жизни людей.

Как раз сегодня в Молдавию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который обсудит с президентом Майей Санду процесс интеграции в Евросоюз и объявит о помощи Молдавии в области энергетики, пишет The New York Times со ссылкой на помощника главы Госдепа.

Но большая часть жителей страны — против покровительства воинствующей Америки. И это явно беспокоит США накануне осенних выборов в республике.

«То есть, представьте, что народ не проголосует за нее, не проголосует за евроинтеграцию. Это будет большой удар, это будет конец политической карьеры как Майи Санду, так и многих из ее команды. И поэтому здесь возможны любые методы. Это — методы запугивания», — говорит политолог Александр Корниенко.

Не исключено, что задержания оппозиционных политиков продолжаться. А суд на Евгенией Гуцул, назначенный на 3 июня, будет далеко не справедливым.

И, несмотря ни на что, молдавский блок собирается провести в столице второй съезд 9 июня.