Суд Евросоюза отказался снимать санкции с авиакомпании «Белавиа»

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ограничения были введены в 2021 году после экстренной посадки самолета Ryanair.

Суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа» о снятии санкций. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

«Иск отклонен. „Белавиа“ предписано оплатить издержки», — указывается в нем.

Евросоюз наложил санкции на авиакомпанию «Белавиа» в 2021 году, после того как в Минске был экстренно посажен самолет Ryanair. Пилотам рейса Афины-Вильнюс сообщили о минировании воздушного средства и предложили сесть в белорусском аэропорту. Для сопровождения даже подняли истребитель МиГ-29. Однако сообщение о бомбе оказалось ложным. В результате ЕС запретил использование воздушными суднами белорусских перевозчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на Белоруссии приостановка действия ДОВСЕ. Решение Минска по договору о вооруженных силах в Европе демонстрирует его намерение не сидеть сложа руки, подчеркнул политолог Вадим Трухачев.