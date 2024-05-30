Александр Петров о съемках с Марией Ароновой: «Она просто кайфует от жизни»

Александр Петров: Мария Аронова заряжает своей добротой и энергией всех вокруг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Какое главное качество артист выделяет в характере своей коллеги?

Актер Александр Петров очень тепло относится к своей коллеге Марии Ароновой и желает больше с ней работать. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам артиста, у них с Ароновой особые отношения. Когда они вместе оказываются на съемочной площадке, то там царит смех и веселье, причем — даже во время отыгрывания драматических сцен.

«Мы друг друга подстебываем, смеемся. Это веселит всех вокруг, заряжая какой-то энергией, добротой», — говорит Александр.

Петров признается, что с радостью бы продолжал сниматься с актрисой, ведь как работать с ней — одно удовольствие.

«Когда Маша приходит на площадку, то она всегда все видит, и я у нее этому учусь», — говорит Петров.

Артист отмечает, что у всех его коллег есть разные подходы к рабочему процессу. Например, кто-то предпочитает никого не замечать и ничего не видеть — он только погружен в себя. Аронова же, напротив, открыта к общению и «хочет заговорить» буквально с каждым встречным.

«И с этим поговорит, и с этой поговорит, и здесь что-то скажет. Все видит, все слышит, все замечает. Это очень важно, мне кажется», — вспоминает Петров рабочие будни с актрисой.

Александр считает Аронову большим профессионалом, который очень любит жизнь. Кроме того, она обладает одним важным качеством — умением смеяться над собой и не слишком критично к себе относиться.

«Она не пытается что-то изображать и, уж тем более, что-то доказывать. Она уже всем давно все доказала. Она просто кайфует от жизни. Маша — это мощь», — говорит актер.

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