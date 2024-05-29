Максиму Галкину* отказали в исключении его из реестра иноагентов

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Судебная коллегия не нашла основания для этого.

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу комика Максима Галкина* на исключение его из списка иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба столичной кассации в Telegram-канале.

«Проверив материалы дела, судебная коллегия по административным делам не нашла оснований для отмены судебных решений и оставила кассационную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Комик сбежал из России за границу после начала спецоперации. В своих выступлениях он неоднократно в негативном ключе высказывался о событиях, пороча репутацию соотечественников. Позднее Галкин был признан иноагентом. Причиной стало получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

В апреле Галкин снова подал жалобу в суд на исключение его из списка иностранных агентов после отказа. Административным ответчиком по делу Галкина проходит Министерство юстиции РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Земфира* не смогла добиться отмены статуса иноагента. Решение Минюста исполнительница пыталась обжаловать во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

* — признаны иноагентом на территории России