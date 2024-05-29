СДЭК объявил об открытии пунктов выдачи по всей России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Компания продолжает работать на полным возобновлением обслуживания.

Пункты выдачи заказов СДЭК к утру 29 мая начали открываться по всей России. Об этом сообщил директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен в беседе с 5-tv.ru.

«Со вчерашнего дня ПВЗ СДЭК начали выдавать отправления, по которым клиентам ранее уже были направлены уведомления о том, что их посылка доступна к получению. К сегодняшнему утру по всей России все ПВЗ России были открыты и выдавали эти отправления», — сказал он.

Компания продолжает работать на полным возобновлением обслуживания, в ближайшее время информация будет предоставлена. Вместе с тем Берггрен от лица СДЭК извинился перед клиентами, чьи ожидания компания не оправдала в последние рабочие дни.

«Берем на себя обязательство после закрытия инцидента и проведения внутреннего расследования сделать все необходимое для того, чтобы эта ситуация не повторилась», — заключил он.

Сервис СДЭК внезапно приостановил работу 26 мая. Тогда приостановился как прием, так и выдача отправлений. Ответственность за масштабный технический сбой взяла хакерская группа Head Mare, которая задействовала для этого вирус-шифровальщик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СДЭК пообещали восстановить выдачу отправлений не позднее 29 мая.