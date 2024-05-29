«Приведет к образованию грыжи на веках»: кому нельзя делать уколы ботокса

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Препарат также не поможет решить проблему глубоких морщин.

Уколы ботокса могут привести к образованию грыжи на веках, но этому подвержены лишь отдельные люди, о чем в беседе с Lenta.ru рассказала дерматолог Зара Ажигова. Эксперт также раскрыла, кому желательно держаться от этого препарата подальше.

Ажигова порекомендовала отказаться от уколов ботокса тем, кто страдает аутоиммунными заболеваниями. Это также касается и людей с больной кожей и аллергическими реакциями, причем не стоит сбрасывать со счетов и гиперчувствительность к самому препарату ботулотоксину.

«Уколы ботокса противопоказаны беременным и кормящим женщинам, пациентам с раком, нарушением свертываемости крови», — добавила дерматолог.

Проблему глубоких морщин не решить простым уколом ботокса, подчеркнула эксперт. Причем она сомневается, что препарат в целом способен эффективно справляться даже с обычными морщинами. Это усугубляется и быстрым выведением препарата из организма у тех, кто внезапно увлекся алкоголем, или же просто решил принимать витамины группы В.

Более того, Ажигова уверена, что у людей с возрастной деформацией век и мешками под глазами обычные уколы ботокса могут привести к неприятным последствиям — образованию грыжи на веках.

Ранее 5-tv.ru писал, что ботокс не так безобиден, как кажется многим. Врач косметологической клиники назвала проблемы, с которыми могут столкнуться люди при использовании препарата — у процедуры есть множество нюанов.