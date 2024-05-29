Скандал на ЕГЭ: в Воронеже выпускников заставили раздеться перед экзаменом

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Родители старшеклассников жалуются на чрезмерные, по их мнению, меры безопасности в школах.

В Воронеже разгорается скандал после того, как ученикам пришлось показать больше, чем нужно перед входом в школу на единый госэкзамен. По словам старшеклассниц, им даже пришлось снять белье, на элементы которого реагировали рамки металлодетекторов.

Строжайший контроль устроили охранники и администрация школы. Родители выпускников рассказали, что домой дети пришли чуть ли не в слезах. При этом проверка, которую провели в Минобразования региона, не нашла никаких нарушений. Там добавили, что такой контроль вызван мерами безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Ведь сдача экзаменов вызывает у многих школьников сильный страх, а нервное напряжение настолько изматывает ребенка, что тот порой попросту не в силах сосредоточиться и правильно распределить силы на выполнение задач.