Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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По украинской технике ударили противотанковой управляемой ракетой.

В сети появились новые кадры уничтожения танка Abrams в зоне СВО. Предположительно, все произошло во время наступления войск ВС РФ за Авдеевкой. Артиллеристы группировки «Центр» выследили американский танк и накрыли его боеприпасом «Краснополь», сняв атаку с беспилотника.

Кроме этого российские военные сорвали подвоз боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации. Они засекли украинскую технику, которая следовала на передовую. Затем по ней ударили расчеты ПТУРов. Противотанковая управляемая ракета попадала в цель, и после мощного взрыва пораженная машина полностью сгорела.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.