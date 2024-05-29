«Пытаются быть в тренде»: Никас Сафронов поймал Киркорова за покупкой подделки

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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О чем именно идет речь?

Народный художник России Никас Сафронов уверен, что Филипп Киркоров купил поддельную картину, причем крайне некачественную. Об этом он рассказал изданию NEWS.ru.

Живописец уверен, что артист приобрел посредственную «пародию» на работы знаменитого американского художника Джорджо Кондо, который создает обложки для мировых звезд. Речь идет о картине под названием «Король земли».

Сафронов считает, что все дело не только в доступных средствах, но и в других ограничениях.

«Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке», — объяснил умудренный опытом 68-летний художник.

Художник призвал продвигать именно отечественных художников. По его мнению, порой у них виден неповторимый почерк, который способен приковать к работе взгляды даже известных живописцев. Так, Сафронов неожиданно для себя наткнулся в Петербурге на потрясающую работу уличного художника.

Ранее 5-tv.ru писал, как Никас Сафронов изменил свое завещание, решив по-особому подойти к своему наследству. Живописец заявил, что хочет сохранить в истории все написанные им картины.