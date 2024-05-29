Ипотека, товары, пенсии: как изменится жизнь россиян с 1 июня 2024 года

В России с июня 2024 появятся новые льготы для пенсионеров

Фото: ТАСС / Игорь Онучин

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Кого коснутся изменения законодательства в РФ, которые вступят в силу с приходом лета?

С 1 июня вступают в силу важные законы, которые повлияют на жизнь россиян. Отдельные из них направлены на поддержку льготных категорий граждан. Кого именно коснутся поправки в законодательстве, сообщает издание URA.RU.

Поддержка и льготы для пенсионеров

Пожилым гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет, повысят пенсию на 8134 рубля 88 копеек. Фиксированную выплату удвоят и тем пенсионерам, у кого первая группа инвалидности. При этом удвоят пенсию по одному из вышеуказанных оснований, которое наступило раньше.

Также с июня льготные категории граждан смогут получить бесплатную юридическую помощь теперь в частных фирмах, а также нотариальных конторах.

Изменения для детей и их родителей

С июня изменится учет алиментов при назначении детского пособия. Так, теперь для разведенных родителей определены минимальные денежные выплаты. Причем алименты, которые установлены судом, при назначении детского пособия будут учтены по фактически поступившим суммам.

Кроме того, изменится форма справки для детских лагерей, а также порядок ее заполнения.

Новый подход к маркировке товаров

С первого дня лета производители растительного молока, соков, компотов и нектаров будут обязаны маркировать свои товары. Это же касается табачной продукции, на которую будут наносить учетно-контрольные специальные марки. Это позволит взимать с них акциз не только при вывозе, но и при ввозе подакцизных товаров Евразийского экономического союза.

Стоит упомянуть, что в конце апреля эксперты предупредили, что из-за роста акцизов на алкогольные напитки значительно вырастет цена на вино и шампанское.

Прочие социальные изменения

Среди других изменений — упрощение получения Дальневосточной и Арктической ипотек для учителей и медицинских работников, при оформлении которых перестанут учитывать стаж работы. Участникам СВО и членам семей погибших бойцов также откроется доступ к ипотеке для этих регионов.

С 18 июня будет дополнен список жизненно необходимых лекарств. В него вошли препараты для лечения рассеянного склероза и борьбы с самыми разными вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме планируют позволить преподавателям выходить на пенсию досрочно независимо от возраста обучающихся.